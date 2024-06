Secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebbe solamente il Napoli sulle tracce di Enzo, giocatore che sta rientrando alladopo una stagione trascorsa in prestito al Frosinone. Anche il Villarreal ha manifestato interesse per il giovane centrocampista. Tuttavia,, nuovo allenatore della Juventus, desidera valutare Barrenechea da vicino durante il ritiro estivo prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Motta intende osservare i progressi del giocatore e solo dopo questa valutazione deciderà se dare il via libera al suo trasferimento o mantenerlo in squadra per la prossima stagione.