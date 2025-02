Juventus, la scelta di Thiago Motta su Weah

AFP or licensors

Weah Juve, la scelta di Thiago Motta

ha speso parole molto positive su Timothyin conferenza stampa, quasi a voler rendere omaggio al giocatore nel giorno del suo compleanno. L’esterno statunitense sta vivendo un ottimo momento di forma ed è diventato uno dei migliori della Juventus in questa fase cruciale della stagione. Dopo un avvio complicato, segnato da qualche infortunio e da un necessario periodo di adattamento, Weah ha trovato continuità e fiducia, dimostrandosi una risorsa preziosa per la squadra.Il classe 2000 ha saputo interpretare al meglio il ruolo di terzino destro nel sistema di Thiago Motta, coniugando le sue doti atletiche con una crescente attenzione tattica. La sua velocità e capacità di spinta sulla fascia lo rendono un elemento fondamentale sia in fase difensiva che offensiva.

In vista della sfida contro il Cagliari, Weah è il principale candidato per partire titolare sulla corsia destra. Motta sembra intenzionato a confermarlo dal primo minuto, premiando le sue prestazioni recenti e la sua crescita costante. Per lui sarà un’ulteriore occasione per consolidare il proprio ruolo nella Juventus e dimostrare di poter essere un punto di riferimento anche nelle gare decisive.