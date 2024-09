È il momento di. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista brasiliano potrebbe partire per la prima volta da titolare con la maglia dellanella sfida contro l’Empoli. Dopo aver accumulato minuti nelle prime tre partite di campionato, Luiz avrà ora l’occasione di dimostrare il suo valore con un ruolo importante a centrocampo. Si prevede che sarà schierato accanto a Locatelli, formando così una coppia cruciale per la mediana bianconera.