Juventus, la scelta di Kolo Muani

Secondo quanto riportato da Sky Sport, proseguono le trattative tra Juventus e Paris Saint-Germain per il futuro di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto, ha convinto lo staff tecnico bianconero e ha espresso chiaramente la propria volontà di restare in Italia anche per la prossima stagione.L’idea della Juventus è quella di rinnovare l’accordo attuale, cercando di prolungare il prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe al club di contenere i costi nell’immediato, rimandando un eventuale investimento a lungo termine. Il Paris Saint-Germain, al momento impegnato nel Mondiale per Club, dovrebbe tornare pienamente operativo al termine della manifestazione, momento in cui la trattativa entrerà nel vivo.

I rapporti tra le due società sono ottimi e questo favorisce un possibile esito positivo dell’operazione. La Juventus punta su Kolo Muani per rafforzare l’attacco a disposizione di Igor Tudor, mentre il PSG potrebbe aprire alla cessione definitiva del giocatore, che non rientra nei piani tecnici per la prossima stagione.La prossima settimana sarà decisiva per capire se ci saranno margini concreti per chiudere l’accordo.