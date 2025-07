Juventus, la scelta di Hojlund

Getty Images

Rasmus Højlund non ha alcuna intenzione di lasciare il Manchester United in questa finestra di mercato. A riportarlo è Fabrizio Romano, che sottolinea come il giovane attaccante danese voglia restare a Old Trafford anche nella prossima stagione. L’unico scenario in cui l’addio potrebbe concretizzarsi è nel caso in cui sia il club inglese a voler procedere con la cessione, avanzando trattative in tal senso.Il classe 2003, arrivato due estati fa dall’Atalanta per oltre 70 milioni di euro, ha vissuto un’annata con alti e bassi, ma il suo potenziale resta alto e lo United non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Tra i club che hanno monitorato la situazione nelle ultime settimane c'è l'Inter, interessata da tempo ma ora ferma in attesa di sviluppi concreti. Anche la Juventus ha mostrato un certo interesse per Højlund, accostandolo al club bianconero come possibile rinforzo in attacco nel caso si liberasse un’opportunità a condizioni favorevoli.Per ora, però, tutto è bloccato. La volontà del giocatore è chiara: restare a Manchester. La palla, ora, passa al club inglese.