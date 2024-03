Juventus-Genoa: la scelta di Allegri su Kostic

In conferenza stampa, Massimilianoha annunciato il ritorno in campo di, l'esterno serbo della Juventus. Kostic è pronto a scendere in campo dopo aver trascorso due partite in panchina per "scelta tecnica" contro Napoli e Atalanta. Domenica, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospiterà il Genoa nell'atteso match a ora di pranzo.La Juventus cerca disperatamente una vittoria che manca dal turno casalingo di tre settimane fa, quando Daniele Rugani ha segnato all'ultimo minuto il gol che ha regalato ai bianconeri l'unico successo nelle ultime sette giornate di campionato. Questo incontro è cruciale per i bianconeri, che vogliono riscattarsi e rimettersi in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.Nel frattempo, l'Inter ha allungato in classifica, portandosi a +17, mentre ilha sorpassato laal secondo posto. Nonostante la situazione complicata, la qualificazione alla Champions League rimane a portata di mano per la Juventus, e una vittoria contro il Genoa potrebbe essere fondamentale per mantenere vive le speranze di accedere alla prestigiosa competizione europea.La presenza diin campo potrebbe rappresentare una spinta aggiuntiva per la squadra, e Allegri confida nella sua capacità di contribuire al successo della squadra. La partita contro il Genoa sarà una prova importante per la Juventus, che dovrà dimostrare carattere e determinazione per ottenere i tre punti e continuare la corsa verso l'obiettivo della Champions League.