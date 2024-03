Lasi prepara ad affrontare lain Serie A e in semifinale dinel giro di soli quattro giorni. Il primo confronto avverrà domani in campionato, sul campo dei biancocelesti. La squadra di Allegri si troverà di fronte un'altra guida tecnica sulla panchina dei rivali, stavolta l'ex Tudor, ma soprattutto dovrà affrontare l'emergenza in attacco.La Signora dovrà fare a meno di Vlahovic, squalificato, e di, infortunato, quindi toccherà ae probabilmente aguidare l'attacco. L'ex giocatore del Psg, ancora in cerca del suo primo gol stagionale, sembra essere in vantaggio suin attesa del ritorno del bomber serbo, che tornerà in campo martedì all'Allianz Stadium per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Inoltre, Allegri potrebbe portare con sé a Roma Nikola Sekulov della Next Gen.