La Juventus ha acquistato Carlos Alcaraz, che dopo aver svolto le visite mediche in Inghilterra nella giornata di ieri, oggi arriverà a Torino e potrà subito iniziare ad allenarsi con la squadra. Un'operazione che ha portato grande entusiasmo in casa bianconera. E' il segnale che la società vuole puntare in alto e non si accontenta del quarto posto, obiettivo stagionale di inizio anno. "Con questo acquisto, la Juve va già oltre il quarto posto citato da Allegri; e questo gasa sia i giocatori che i tifosi", scrive Libero sull'arrivo del centrocampista argentino.