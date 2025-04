Juventus, la scelta della proprietà sui talenti interni

AFP via Getty Images

Cambia lo scenario in casa Juventus. E lo fa in maniera netta, quasi radicale, grazie all’intervento diretto della proprietà. Exor ha deciso di dare un segnale forte: un'iniezione immediata di 15 milioni per potenziare il bilancio e la disponibilità, se necessario, a incrementare l’intervento fino a 110 milioni di euro. Una mossa che non solo rafforza i conti, ma trasforma la prospettiva con cui la dirigenza bianconera guarda al mercato estivo.Fino a poche settimane fa, le strategie della Juve erano fortemente condizionate dalla necessità di autofinanziarsi: per finanziare il mercato in entrata si ipotizzavano cessioni eccellenti, anche dolorose. I nomi più chiacchierati in uscita erano quelli di Kenan Yildiz e Andrea Cambiaso, due tra i giovani più promettenti della rosa, seguiti con grande attenzione da club europei di primissima fascia. Ma ora il contesto è cambiato.

Grazie al supporto di Exor, la Juve può permettersi di guardare al futuro con uno sguardo più ambizioso, meno vincolato alla logica del “vendere per comprare”. Le risorse messe a disposizione dalla proprietà offrono la possibilità di trattenere i talenti migliori e costruire un progetto tecnico solido, con basi durature.