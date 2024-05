Dopo le macerie, la ricostruzione. La Samp è ripartita e se per la stagione 2023-2024 Radrizzani prima e Manfredi poi si sono affidati a Nicola Legrottaglie e Andrea Mancini, inizialmente pare anche grazie ai consigli 'occulti' dell'ex Juventus Fabio Paratici, ora nuove idee corrono nella mente della Doria. La Samp infatti è alla ricerca di un dirigente da affiancare ad Andrea Mancini in ottica mercato, un profilo scafato, conosciuto nel mondo del calcio, e tra i profili attenzionati ci sarebbe anche quello dell'attuale direttore sportivo della Juventus Next Gen, Claudio Chiellini. Fratello di Giorgio, classe '84, secondo Il Secolo XIX sarebbe stato addirittura incontrato di recente dal presidente blucerchiato Manfredi.