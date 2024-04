Sospiro di sollievo per la Roma, non dovrebbero esserci problemi al ginocchio per Romelu Lukaku, uscito per infortunio al 28' della sfida di ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan: secondo Sky, si tratta di un problema muscolare, senza interessamento di menisco o legamento collaterale, come si era temuto vedendo l'attaccante toccarsi la parte esterna del ginocchio. La certezza si avrà nelle prossime 24-36 ore, quando il versamento verrà assorbito e l'ex Inter potrà sottoporsi a esami strumentali, per capire se c'è una lesione muscolare o se sarà in grado di tornare in tempi brevi. La Juventus affronterà la Roma in campionato il 5 maggio. Se saranno escluse lesioni, allora Lukaku sarà a disposizione.