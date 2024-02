LA ROMA RINUNCIA AD HUIJSEN

In casale attenzioni vanno, inevitabilmente, alla trasferta di Milano contro l'Inter, dove in palio ci saranno le sorti dell'intera stagione. Sarà vietato un passo falso per la squadra di Allegri, che deve tentare l'impresa per riprendersi la vetta della classifica, nonostante i nerazzurri debbano ancora recuperare la sfida contro l'Atalanta. In queste ore però, a far discutere dalle parti della Continassa è stata la decisione presa in merito ad un giocatore bianconero, escluso dalla lista europea.arrivato nel club capitolino all'inizio del mercato invernale. La sua esperienza era cominciata bene fino a quando c'era Mourinho alla guida della squadra, ora, invece, il giocatore sembra già essere stato fatto fuori dal nuovo allenatore Daniele De Rossi. Pochi istanti fa è stata infatti diramata la lista ufficiale per le prossime gare dell'Europa League, con il difensore olandese che è stato escluso. Ci sono, invece, i nomi di Baldanzi e Angelino. Oltre ad Huijsen, a restare escluso toccherà anche al laterale Kristensen.