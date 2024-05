La Juventus si muove sul mercato, ma prima si muove tra le mura amiche. Come? Completando la rivoluzione dirigenziale. Come scrive la Gazzetta, dopo le uscite di Matteo Tognozzi (Granada) e Giovanni Manna (Napoli), c’è Federico Cherubini ai saluti. Così,, investito direttamente da John Elkann, a breve verrà raggiunto dai fedelissimi collaboratori Giuseppe Pompilio (Napoli), Stefano Stefanelli (d.s del Pisa)e Michele Sbravati (Genoa). In estate è previsto un graduale ritorno in società anche di Giorgio Chiellini.