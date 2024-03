Le parole diin conferenza stampa:COSA MANCA - "Ho parlato con la squadra, insieme abbiamo deciso di rimanere una sera in più alla Continassa. E' un momento in cui bisogna riprendere il cammino che in quest'ultimo mese ci è mancato. Domani è importante per tutti, i tifosi ci sono sempre stati e ci saranno anche domani. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere che è la qualificazione Champions, e poi la semifinale di Coppa Italia da giocare".