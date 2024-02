Nella giornata di oggi, il ds del Torino, Davide Vagnati, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato di moltissimi temi. Tra gli argomenti toccati si è parlato anche di Alessandro Buongiorno, accostato alla Juventus di Allegri."Qualche telefonata è arrivata, ma non era il momento di valutare certe cose. Non abbiamo questa necessità di fare cassa. Anche i giocatori hanno un peso, Buongiorno è legato al Toro e noi lo siamo a lui, siamo andati avanti senza pensarci. E anche le parole del presidente sono state abbastanza chiare".