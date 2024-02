L'ex difensore dellaMatthijsora in forza al Bayern Monaco ha parlato a La Gazzetta dello Sport ( QUI l'integrale) raccontando quelli che sono ancora i suoi legami con alcuni giocatori della Juventus, club che ha lasciato due estati fa per trasferirsi in Bundesliga, sponda Bayern Monaco. Le sue parole:"Ho molti amici alla Juve, ho avuto buoni rapporti con tutti soprattutto con chi parlava inglese. Mckennie, Szczesny, Ramsey, Chiesa, adesso Vlahovic. Li sento ancora, la Juve sta andando molto bene"