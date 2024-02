A beautiful message from the Juventus Official Fan Clubs of North America in support of the entire club and all it’s members



Fino Alla Fine Forza Juventus

405 games.

267 wins.

11 trophies.



Top 3 best coach Juve has ever had.



The only coach to represent Juventus favorably in Europe since Lippi.



Respect.

Un messaggio che riproduceva una l'insoddisfazione di una parte dei tifosi verso Massimiliano Allegri, con due di loro che hanno deciso di pagare per proiettare il messaggio di dissenso sulla famosa piazza. Ecco, nella notte italiana sono comparse non una, ma ben due risposte, arrivate da altri tifosi., con l'immagine di Allegri e un commento poi riportato sui social "405 partite. 267 vittorie. 11 trofei. Tra i 3 migliori allenatori che la Juve abbia mai avuto. L'unico allenatore a rappresentare bene la Juventus in Europa dai tempi di Lippi. Rispetto".