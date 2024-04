C'era attesa per capire come Massimiliano Allegri avrebbe commentato le parole di John Elkann nella lettera agli azionisti in cui il numero uno di Exor non ha menzionato il tecnico. A domanda specifica, Allegri ha risposto così: "Parole importanti da parte dell'Ingegnere. Hanno sottolineato il lavoro iniziato 3 anni fa. Bisognava rimettere ogni anno dei giovani cresciuti nella Next Gen, credo che questo sia stato fatto, per dare anche sostenibilità al club, lavoro che proseguirà negli anni con il responsabile che è il direttore Cristiano Giuntoli. Valore che dà soprattutto importanza al lavoro svolto a Vinovo". Ma che valore bisogna dare alla scelta di Elkann di non nominare Allegri nella lettera? Qui alcune risposte.