Juventus, la rinuncia di Conceicao che può sbloccare l'affare

Affare a sconto: Conceiçao rinuncia alla sua percentuale

La Juventus è pronta a chiudere il riscatto di Francisco Conceiçao dal Porto, in quella che si preannuncia come una delle mosse chiave del calciomercato bianconero. Dopo una stagione in prestito, l’esterno portoghese è sempre più vicino alla conferma definitiva alla corte di Igor Tudor. La trattativa sembr sempre più instradata e la chiusura potrebbe arrivare a breve.Uno degli elementi più interessanti dell’accordo è la rinuncia del 20% del cartellino da parte dello stesso Conceiçao. Il giocatore, che detiene una quota della propria proprietà economica, ha deciso di non incassare quanto gli spetterebbe pur di favorire la permanenza alla Juventus. Questa mossa permetterà al club bianconero di abbassare l’investimento complessivo a circa 25 milioni di euro più bonus, rispetto ai 30 milioni della clausola rescissoria in scadenza martedì.

Conceicao Juve, aumenta l'ingaggio

Conceiçao resta da Tudor: chiusura che si avvicina

Come forma di compensazione, il direttore generale del Porto, Comolli, ha trovato un accordo con il giocatore per un importante adeguamento dell’ingaggio. Secondo quanto scrivono le cronache portoghese, Conceiçao, infatti, passerebbe dagli attuali 2,5 milioni netti a una cifra compresa tra 5 e 6 milioni di euro a stagione. Un incremento significativo, che riflette la fiducia del club nella crescita del talento lusitano.A meno di sorprese dell’ultima ora, Francisco Conceiçao sarà a disposizione di Tudor anche nella prossima stagione. La fumata bianca è vicinissima, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Un’operazione strategica per la Juventus, che blinda un giovane di grande prospettiva.