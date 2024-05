Gleison, invece, è il giocatore più richiesto sul mercato bianconero. Con il suo contratto che scade nel 2028, la Juventus ha il lusso di poter gestire la sua situazione in modo più flessibile. Tuttavia, la sua partenza potrebbe avere implicazioni significative sia sul fronte economico che su quello tattico, poiché il suo ruolo chiave nella difesa a tre deve essere preso in considerazione.La decisione su chi trattenere e chi potrebbe essere sacrificato avrà un impatto diretto sulle strategie di mercato del club, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Ad esempio, se Chiesa fosse prioritario, potrebbe indicare una preferenza per un modulo che valorizzi le sue capacità, mentre se si optasse per Bremer, potrebbe indicare una volontà di continuare a giocare con una difesa a tre. Ne scrive Calciomercato.com.