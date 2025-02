AFP or licensors



Juventus, la cifra per la cessione di Cambiaso

Lae Andreasono rimaste insieme nonostante le voci del mercato invernale che lo accostavano al. Tuttavia, la trattativa non sembra essere definitivamente tramontata, anzi, in estate il club di Premier League potrebbe provare un ulteriore assalto al terzino, questa volta proponendo un'offerta che rientri nelle idee bianconere.Stando a quanto riferisce Tuttosport dalla Continassa chiedevano 75 milioni di euro e riavanzeranno questa richiesta anche in estate. Potrebbe però concretizzarsi tutto nella sessione estiva, si attende.