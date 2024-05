Non c'è dubbio che Giuntoli debba recuperare molti punti agli occhi dei tifosi, alla voce 'juventinità', si legge su calciomercato.com. Quello che ora viene richiesto al ds è di non fallire la scelta del nuovo allenatore e, più ancora, di vincere la partita del mercato contro la rivale numero uno, l'Inter, che su questo fronte ha iniziato con il turbo, acquistando a parametro zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. A gennaio, Giuntoli ha ingaggiato due giocatori che, nel recente passato, erano stati nel mirino dei nerazzurri: Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. E oggettivamente non si è trattato di due grandi colpi.