Ormai ci siamo, ormai manca pochissimo alla certezza della quinta italiana in Champions League e l'aritmetica può arrivare già questa sera. L'eliminazione del City ha aiutato, così mancano solo un paio di piccoli incastri.Come scrive la Gazzetta, l'ufficialità "può arrivare stasera con due soluzioni. 1) Passano Atalanta e Fiorentina, anche perdendo (i nerazzurri) e ai rigori dopo un pari (i viola). Arriviamo così a 19,384. Però l’Inghilterra perde il Liverpool e, anche se West Ham e Aston Villa si prendono tutti i punti del mondo, non può più raggiungerci. 2) Passa soltanto l’Atalanta, ma battendo ancora il Liverpool: non cambia niente, sempre 19,384 per noi, irraggiungibili. Se invece passa la Fiorentina, ma l’Atalanta esce, bisognerà aspettare le semifinali con un Liverpool ancora in gioco e una Germania che ha già Dortmund e Bayern in semifinale. Noi sempre favoriti, ma ci sarà da soffrire un po’".