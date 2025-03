Juventus, la proprietà riconosce a Giuntoli un merito importante

AFP via Getty Images

Non è tutto da buttare, per quanto al momento i problemi non manchino. Seè diventato un nome in bilico in questa delicatissima fase dellaè perché lo sono tutti, a rischio, ma nessuno ad oggi ha messo in discussione la direzione sportiva di per sé, come scrive Calciomercato.com. Non c'è assolutamente spazio per parlare di futuro, come non ci sarà possibilità di programmare senza avere la certezza di andare in. C'è però un dato positivo, ed è l', che evidenzia come i conti del club bianconero siano migliorati sensibilmente rispetto al 31 dicembre 2023, ossia quota -95.1 milioni di euro. Grazie al ritorno in Europa, certo. Però pure con i proventi del mercato e il risparmio dei costi.

Il merito di Giuntoli alla Juventus

A Giuntoli, in sostanza, va dato atto e merito di aver tagliato teste pesanti, a partire da quella di, considerata per il massimo dirigente la prima voce da eliminare in relazione a quanto prodotto. Poi c'è stato il caso di, insieme a quello - ultimo - di. Ci sarà poi la situazione, gestita con difficoltà dallo stesso. Tutto questo ha tagliato il monte ingaggi e dato una mano importante al necessario ridimensionamento (di conti e non solo) della Juve. E tutto questo è stato apprezzato. Come raccontato dal professor Fabrizio Bava ai nostri microfoni , il direttore "è riuscito a rifare un’intera squadra con un budget che la Juve non aveva mai avuto. Prima c’erano 5-6 giocatori che guadagnavano più di 7 milioni, ora solo uno".