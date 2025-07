Juventus, la promessa di Yildiz: 'Impareremo e torneremo più forti'

Yildiz, il messaggio dopo Real Madrid-Juventus

"Abbiamo dato tutto, ma questa volta non è andata. Sono orgoglioso di come ci siamo uniti come squadra e abbiamo dato tutto in campo. Ogni momento sul campo, ogni sfida e il vostro supporto significano molto per me. Impareremo tanto da questa esperienza e torneremo più forti. Grazie per essere sempre al mio fianco!". Questo il commento diall'indomani della sconfitta dellacontro il Real Madrid, che ha sancito l'eliminazione dal Mondiale per Club agli ottavi di finale.Il turco classe 2005 è stato il maggior protagonista della squadra bianconera nella competizione statunitense, segnando tre goal e servendo due assist nelle quattro partite (per un totale di 251 minuti) che gli ha concesso Igor Tudor. Yildiz sarà un pilastro della Juve anche nella prossima stagione, oltre che sul lungo termine: stanno entrando sempre più nel vivo, infatti, i dialoghi per il prolungamento del suo contratto fino al 2030 , un rinnovo che lo metterà ancora più al centro del progetto bianconero rendendolo un vero e proprio pilastro per la squadra di Igor Tudor.