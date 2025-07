Juventus, la promessa a Cambiaso, la posizione sul mercato e la questione rinnovo

Una prima parte di stagione da protagonista

Dai vicoli bui dei carruggi fino alle vie eleganti del centro, Genova incarna il contrasto tra tradizione e modernità. Un dualismo che descrive alla perfezione anche la stagione vissuta da Andrea, uno dei giovani talenti più interessanti della Juventus L’annata di Cambiaso è iniziata con il piede giusto. L’esterno classe 2000 è stato uno degli elementi chiave nel gioco di Thiago Motta, capace di interpretare il ruolo con qualità e intelligenza tattica. Il suo impatto sulla manovra bianconera è stato evidente, tanto da attirare l’interesse dei grandi club europei.

Dicembre, il mese della svolta negativa

Cambiaso riparte: il Mondiale come trampolino

Contratto, rinnovo e futuro da leader

Cambiaso, il futuro Capitano della Juventus?

Tutto cambia a dicembre. Durante Juventus-Bologna, un colpo alla caviglia sinistra riacutizza un dolore preesistente. L’infortunio, inizialmente sottovalutato, si trascina per mesi compromettendo rendimento e continuità. Nel frattempo, arriva anche il pressing del Manchester City: Pep Guardiola spinge per portarlo a Londra, ma la Juve rifiuta offerte fino a 80 milioni.Nonostante le difficoltà, Cambiaso si ritrova in occasione del Mondiale per club. Merito di Igor Tudor e della forza mentale del giocatore, capace di reagire e tornare competitivo ai massimi livelli. Oggi, nel pacchetto degli esterni, è lui la vera certezza della Juventus.Il contratto attuale di Cambiaso scade nel 2029, ma il suo entourage punta a un adeguamento salariale e a un’estensione fino al 2030. La vecchia dirigenza aveva promesso una revisione dell’ingaggio: ora la Juve è cambiata, ma il ruolo di Cambiaso è sempre più centrale.Con il mercato in fermento e diversi nodi ancora da sciogliere, Andrea Cambiaso rappresenta una certezza nel progetto tecnico bianconero. Estendere il contratto e blindarlo a lungo termine potrebbe essere la mossa giusta per costruire intorno a lui una Juventus vincente. Il futuro è suo, forse anche con la fascia da Capitano al braccio.