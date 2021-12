"Questa è una stagione complicata per lama sono convinto che in Champions League ci andiamo". Lo ha detto all'Adnkronos, ex team manager della Renault in F1 edella Juventus. "Sabato abbiamo affrontato una grande squadra come l'e ci può stare di perdere, ma mi sembra che la squadra sia in crescita nelle ultime partite e sono ottimista che potrà arrivare tra le prime 4".Sulla vicenda: "Poi se la classifica subirà delle variazioni per il caso plusvalenze non lo so.".