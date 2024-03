"Noi, in questo momento non sappiamo ancora se parteciperemo alla prossima Champions, mancano 13 punti, mancano 4 vittorie e 1 pari, la quota è a 70 punti". Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato della corsa alla Champions League, che vede la Juventus in grande vantaggio sulle inseguitrici grazie al super rendimento avuto fino a fine gennaio. Mancano ancora 12 partite alla fine del campionato. Potrebbero bastare quindi in pratica un punto a partita per raggiungere l'obiettivo dichiarato ad inizio anno. Attualmente, la Juve è sopra di 11 punti rispetto all'Atalanta, quinta in classifica.