Djalo al canale Juventus: le sue prime parole

Tiagoparla per la prima volta da giocatore della Juventus"Sono molto contento, la Juventus è una squadra grande. Con qualità e giocatori di talento. Mi sento bene, è una giornata molto importante per me".- "Sono pronto. Lavoro bene. E' una questione di opportunità. Mi sento bene, il ginocchio sta bene, ora è questione di giocare e sono contento di essere qui"."Mi ha chiamato e mi ha parlato bene della squadra. Ha detto che può fare molte cose per la squadra. Mi ha aiutato ed è stato importante per me"."Tra questo e quel campionato? Mai giocato qui. Campionato di qualità. In Francia c'è qualità. Qui è più tattico. Penso che per me è molto buono, in Francia giocavamo diversamente"."Tiago Djalo: darò tutto per voi. Contento di essere qui, ci vediamo presto".