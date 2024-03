Juventus, prima da titolare per Charly Alcaraz

Il futuro di Alcaraz

Pernon sarà una partita come le altre quella contro il Napoli. Questa sera infatti, il centrocampista argentino debutterà da titolare con la Juventus, dopo essere subentrato nelle partite fin qui giocate. E in più, lo farà allo Stadio Maradona, che, come dice il nome, non è uno stadio qualsiasi per un giocatore argentino.Alcaraz ha già fatto intravedere le sue qualità e ciò che può dare a questanei primissimi minuti giocati tra Inter, Udinese e Verona. Con il Frosinone invece, negli oltre 60 minuti in campo a causa dell'infortunio di Rabiot, ha alternato buone giocate a qualche incertezza, inevitabile visto il poco tempo che ha avuto per conoscere squadra e compagni. L'appuntamento di questa sera, viste le difficoltà della partita, diventa quindi un grande banco di prova.D'altronde, Alcaraz è consapevole di dover sfruttare ogni occasione e minuto sul terreno di gioco per convincere la Juventus a puntare su di lui anche in futuro. Non che ci siano dubbi sulla stima cheha nei confronti del ragazzo ma per ingaggiarlo a titolo definitivo, i bianconeri dovranno fare un investimento importante. Magari non i 50 milioni che sono stati fissati come diritto di riscatto ma comunque sarà difficile convincere il Southampton a cederlo per molto meno.Vincere questa sera contro il Napoli significherebbe mettere definitivamente al sicuro la qualificazione inLeague. Qualificazione che significa ricavi economici importanti e maggior possibilità di investire sul mercato per la Juventus. Ecco, in qualche modo quindi, Alcaraz sa che allo Stadio Maradona si gioca già una fetta del suo futuro.