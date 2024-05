Calciomercato Juventus, dove può andare Kostic

Kostic Juve, fissato il prezzo

Tanti nodi da sciogliere, destini da determinare, scelte da fare. Una volta che la Juventus taglierà il traguardo della qualificazione in Champions League, ogni tessera del puzzle andrà al suo posto e la Juve del futuro prenderà forma. E nella Juve del futuro è sempre più probabile che non ci sarà posto per Filip, ormai giunto al termine della sua avventura in bianconero.Il tentativo del West Ham di ottenere un prestito per Kostic l'estate scorsa è fallito, ma ora un'altra squadra londinese della Premier League sta mostrando interesse. Si tratta del Crystal Palace, guidato da Oliver Glasner, il cui nome è significativo per Kostic. Prima del suo trasferimento alla Juventus nel 2022, Kostic e Glasner avevano condiviso un passato trionfale. Nel 2022, avevano vinto l'Europa League con l'Eintracht Francoforte, con Kostic nominato MVP della competizione.Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha fissato il prezzo per Kostic: 10 milioni di euro, per un trasferimento a titolo definitivo. Questa cifra consentirebbe alla dirigenza bianconera di realizzare anche una plusvalenza, considerando che due anni fa aveva pagato 12 milioni più bonus per il giocatore. Glasner, alla ricerca di un esterno sinistro per la prossima stagione, sembra desiderare il ritorno della sua "freccia serba", indicando un possibile interesse nel riunirsi a Kostic.