Juventus, la posizione di Cristiano Giuntoli è in dubbio?

Giuntoli Juve, la situazione

​L'esonero didalla guida tecnica della Juventus ha sollevato interrogativi non solo sul futuro dell'allenatore, ma anche sulla posizione di Cristiano, Managing Director Football del club. Giuntoli, arrivato in bianconero nell'estate del 2024 con l'obiettivo di avviare un nuovo ciclo vincente, si trova ora al centro delle valutazioni da parte della proprietà.​Il progetto tecnico avviato da Giuntoli prevedeva una ristrutturazione della squadra, puntando su giovani talenti e su una riduzione del monte ingaggi. Tuttavia, i recenti risultati negativi, culminati con l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli e le pesanti sconfitte in campionato contro Atalanta e Fiorentina, hanno messo in discussione l'efficacia di questo piano. In precedenza, Giuntoli aveva ribadito la fiducia nel progetto e in Motta, sottolineando l'importanza di mantenere l'unità nei momenti difficili. ​

La proprietà della Juventus sta monitorando attentamente la situazione, valutando le performance non solo della squadra, ma anche delle figure dirigenziali chiave. Al momento, non sono stati annunciati cambiamenti nelle gerarchie interne del club. Tuttavia, ogni decisione futura sarà presa con estrema attenzione, considerando l'obiettivo primario della qualificazione alla Champions League e la necessità di riportare la squadra ai livelli di competitività attesi.​È difficile prevedere con certezza cosa accadrà nelle prossime settimane e mesi. La posizione di Giuntoli potrebbe dipendere dai risultati ottenuti nel breve termine e dalla capacità della squadra di rispondere positivamente al cambio di guida tecnica. La Juventus si trova in una fase cruciale della stagione, dove ogni scelta potrebbe influenzare significativamente il futuro del club.