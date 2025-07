Juventus, la posizione del Paris Saint-Germain su Kolo Muani

Il calciomercato della Juventus è focalizzato sulla permanenza di Randal Kolo Muani. Dopo un finale di stagione in crescita e le buone prestazioni al Mondiale per Club, l’attaccante francese è diventato una pedina centrale per il progetto tecnico bianconero. Il club torinese sta lavorando per mantenere il giocatore in rosa anche nella prossima stagione, proponendo al Paris Saint-Germain un nuovo prestito con diritto di riscatto.L’intenzione della dirigenza juventina è quella di dilazionare l’investimento, monitorando ancora per un anno il rendimento dell’attaccante classe 1998, prima di procedere eventualmente all’acquisto definitivo. Tuttavia, la trattativa con il PSG non è semplice: il club francese, pur non ritenendo Kolo Muani indispensabile, al momento non sembra intenzionato ad accettare la formula proposta.

I parigini, forti della loro stabilità economica, vorrebbero chiudere l’operazione in modo definitivo o comunque con un obbligo di riscatto, che garantisca un ritorno finanziario certo. La Juventus, dal canto suo, continua a insistere, forte anche della volontà del giocatore di proseguire la sua esperienza a Torino.Per il momento, la situazione resta in stallo, ma i contatti tra le parti proseguiranno. La sensazione è che la trattativa possa sbloccarsi solo nelle fasi più calde del mercato.