Juventus, la posizione del Milan su Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic è uno dei dossier più caldi in casa Juventus. Il centravanti serbo, in scadenza nel 2026, avrebbe espresso la volontà di restare ancora una stagione a Torino, incassando l’intero ingaggio da 12 milioni tra stipendio, bonus e premi, per poi liberarsi a parametro zero. Una prospettiva che il club, con il nuovo direttore generale Damien Comolli, vuole assolutamente evitare.Per non rischiare di perdere il giocatore a zero, la Juventus sta valutando la cessione già in questa sessione di mercato. Tuttavia, lo scenario è tutt’altro che semplice: Vlahovic sarebbe disposto ad andarsene, ma chiede una buonuscita da 10 milioni di euro, da dividere con il suo entourage, per compensare quanto perderebbe lasciando anzitempo il club.

In questo contesto si inserisce il Milan, unico club italiano realmente interessato, ma con margini limitati. I rossoneri non intendono superare i 6 milioni netti di ingaggio, sperando che la trattativa si sblocchi nelle fasi finali del mercato, quando la Juventus potrebbe essere costretta a rivedere le sue pretese.La situazione resta in bilico e potrebbe condizionare tutta la strategia bianconera in entrata: la telenovela è appena cominciata.