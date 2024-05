Secondo La Gazzetta dello Sport, la situazione di Westonè al centro dell'attenzione dopo il pareggio di Roma. Il giocatore ha espresso il desiderio di restare alla, ma non ha ancora siglato un accordo per prolungare il suo contratto oltre il 2025. A meno di un anno dalla scadenza, McKennie continua a chiedere un aumento salariale, incontrando però resistenza da parte del club. Senza un accordo, la cessione del giocatore sembra inevitabile già alla fine della stagione. La questione rimane aperta, con la Juventus chiamata a trovare una soluzione per trattenere il talento americano.