La partenza della Juventus di Pirlo non è stata delle più ottimali e, secondo le statistiche, sarebbe la peggiore nell'era Andrea Agnelli. Le difficoltà erano da mettere in preventivo ma i risultati stentano ad arrivare e il gioco non decolla. Nelle prime sei partite ufficiali - vittoria a tavolino con il Napoli esclusa - i bianconeri hanno raccolto solo due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Nel 2011 Conte ne vinse tre e pareggiò tre; meglio di loro Del Neri che nella stagione 2010 portò a casa 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Stesso score, in termine di vittorie, per Sarri che, però, non ha collezionato sconfitte nelle prime sei partite giocate. Partenza sprint, invece, per Allegri che nel 2014 vinse le prime sei partite in bianconero con 12 gol fatti e zero subiti.