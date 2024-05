Juve, le date della nuova stagione

La stagione - non particolarmente esaltante - è appena finita, ma sono in molti ad attendere già l'inizio della prossima.Ildei giocatori - almeno di quelli liberi dagli impegni con le rispettive Nazionali - è previsto intorno al, mentre Thiago Motta, che nel frattempo è in contatto telefonico con i dirigenti soprattutto per programmare il mercato, dovrebbe presentarsi alla Continassa qualche giorno prima.Ed è proprio nel quartier generale bianconero, a pochi passi dall'Allianz Stadium, che si svolgerà buona parte del ritiro, che include poi una tappa intra fine luglio e inizio agosto, presso ildi Herzogenaurach, già base della Nazionale di calcio tedesca e dotato di tutti i comfort possibili per l'attività sportiva. Sia qui che a Torino la Juve disputerà alcuneancora da definire, primi impegni sul campo di un'estate che di fatto entrerà subito nel vivo, essendo l'avvio del campionato di Serie A in programma a metà agosto (nello specifico nel fine settimana del 17-18).