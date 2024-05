La questione terzini sarà uno dei punti da toccare nella costruzione della nuova Juventus. Per passare dal 3-5-2 degli ultimi anni alla difesa a 4, infatti, Giuntoli dovrà ragionare sui cambiamenti da fare, tra cessioni e acquisti, visto che mancano degli specialisti del ruolo. Nella rosa attuale c’è un solo terzino destro da difesa a 4 di ruolo: Danilo, che si è espresso ultimamente sempre come centrale al fianco di Federico Gatti e Bremer. Ci sarebbe, poi, Andrea Cambiaso che può agire su entrambe le corsie, ma che va considerato come il potenziale titolare sulla corsia mancina, lì dove in rosa la Juventus ha elementi non adatti alla difesa a 4 come Filip Kostic e Samuel Iling Jr (entrambi sul mercato). Sulla destra, spiega il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche Timothy: Fonseca a Lille lo aveva adattato terzino della difesa a 4, ma la Serie A è tatticamente tutta un’altra storia. In caso di permanenza dell’americano a Torino, Motta può ritagliare per il figlio d’arte un ruolo da esterno offensivo e non da laterale basso.