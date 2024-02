Juve, c'è Yildiz insieme a Vlahovic

Yildiz, cosa filtra sul rinnovo

"L'ho visto meglio", così Massimilianoha commentato la settimana vissuta da Kenan"Meglio", rispetto a quella precedente, evidentemente, in cui il classe 2005 era rimasto in panchina. E infatti, questa sera, a San Siro, sarà anche la sua notte, o questo è ciò che sperano tutti in casa bianconera. Yildiz giocherà insieme a Dusan Vlahovic.La scelta è stata presa, anche se comunque è sempre rimasto avanti nel ballottaggio con Federicoche dopo due partite saltate, sarà a disposizione ma solo a gara in corso. Per Yildiz sarà la quinta partita da titolare in campionato nelle ultime sei giornate. La più importante, forse, per il palcoscenico in cui giocherà e per la posta in palio. Certo, la sua breve carriera dimostra già come non senta la pressione, anzi, si esalta ancora di più. Ha segnato all'esordio da titolare con la Turchia, in una gara per lui speciale come quella contro la Germania. Ha segnato al debutto dal primo minuto con la Juve. Adesso, la prima a San Siro, in cui può diventare il più giovane bianconero a realizzare un gol contro l'Inter.di questa sera sarà la prima di tanti derby d'Italia che Yildiz giocherà. Si, perché l'intenzione del club bianconero è chiara, Kenan non si vende. Se non esistono incedibili, lui è meno cedibile degli altri, per capirsi. A proposito del futuro infatti, la Juve, dopo il rinnovo di qualche mese fa, ha intenzione di blindare il talento turco con un nuovo accordo, che chiaramente rispecchi anche lo sviluppo che il ragazzo ha avuto nell'ultimo periodo e la centralità acquisita nella squadra. Kenan ha il contratto in scadenza nel 2027, sarà prolungato di almeno un anno, con un adeguamento dell'ingaggio.OR torna LIVE! Doppio appuntamento: speciale Inter-Juventus nel pre e post partita de IlBianconero.