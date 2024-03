Nel suo lungo approfondimento dedicato alla, The Athletic ha spiegato in che modo l'ingaggio di Alvaroabbia "convinto" i bianconeri della bontà del progetto: "Nel 2014 hanno ingaggiato Alvaro Morata, uno spagnolo di 21 anni, dal Real Madrid. Era stato capocannoniere degli Europei Under 21 l'anno prima, quando la Spagna aveva battuto l'Italia in finale, ma a risaltare di più è stata l'esperienza di Morata, che aveva già più di 100 presenze professionistiche al suo attivo con il Real Madrid: 83 con il, la squadra B, e 52 con la Prima squadra. La Juventus ha confrontato la sua crescita con quella di Leonardo, ingaggiato dal Siena a 19 anni ma ritenuto ancora troppo inesperto per la Prima squadra e ceduto in prestito cinque volte in tre stagioni. L'azzurro ha giocato solo 16 partite da titolare e, pur essendo evidentemente talentuoso – tre anni fa è stato l'elemento che ha fatto la differenza per l'Italia vincitrice del Campionato Europeo prima di rompersi il tendine d'Achille nei quarti di finale – non è stato pronto per la Juventus finché non ha compiuto 25 anni".