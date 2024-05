La Juventus imbastisce il futuro, tra campo e mercato. Punterà su Thiago Motta in panchina e su Riccardo Calafiori in difesa, anche se qui tutto dipenderà dalla trattativa con il Bologna. Discorso diverso, invece, quello che riguarda Joshua Zirkzee, che fino ai primi di luglio è padrone del proprio destino vista la clausola da 40 milioni che gli permette dei trattare direttamente con eventuali acquirenti. Da tempo, spiega Tuttosport, i dirigenti bianconeri sono in contatto con l’olandese e giocano la carta della presenza di Thiago Motta per cercare di controbattere all’offerta economica dell’Arsenal, che è pronto a mettere sul tavolo della trattativa un quadriennale da 6 milioni a stagione più bonus.