Nuovo Dybala, con doti alla Kaká. Sono già tanti gli illustri paragoni che circondano il talento diun gioiellino che ha le stimmate del predestinato. Da anni gioca sotto etá contro avversari più grandi di 1-2 anni, incantando. Tanto che, scrive Tuttosport, da mezza Europa si sono mossi talent scout e dirigenti per visionarlo e provare a prenderlo: negli ultimi mesi si è affacciato dalle parti di Cremona soprattutto il Bayern Monaco, che è rimasto letteralmente stregato dal suo mancino. Lo stesso che ha incantato la Vecchia Signora, che sta provando ad accelerare per accaparrarselo in estate. Avviati i contatti con l’agente Paolo Scotti per prendere la pole nella corsa al trequartista. Della Rovere è il classico numero 10: classe e fantasia al potere. Stasera nell’ultima di campionato prima dei Playoff potrebbe addirittura esordire in Serie B. In casa allo Zini e davanti ai propri tifosi: l’occasione appare propizia. Sarebbe il coronamento di un grande percorso per chi come il gioiellino classe 2007 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della società grigiorossa, frantumando diversi record di precocità. Della Rovere è in rampa di lancio e la Juve vuole assicurarselo prima che si accenda intorno a lui un’asta internazionale.