Il futuro di Adrien Rabiot sul tavolo. Proseguono i contatti tra il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e Madame Veronique per verificare se e quanti punti di contatto ci siano per poter arrivare al rinnovo del contratto in scadenza l’ultimo giorno del prossimo mese. Si è deciso di accelerare i tempi e quindi provare ad arrivare alla firma prima dell’inizio dell’Europeo, sottolinea Tuttosport. La mezzala francese ha riposto totale fiducia nella mamma agente e l'idea di restare non è tramontata con l'addio di Allegri, anche per la fiducia in Thiago Motta, ex compagno nel Paris Saint Germain.