Juventus su Della Rovere: la situazione di mercato

Di lui si parla in tanti modi diversi. C'è chi lo chiama il nuovo Dybala e chi in lui rivede le mosse di Kaká, profili diversi ma con un filo comune: la creatività. La capacità di creare occasioni, per sé e per i compagni, costantemente. Questo è Guidoun gioiellino che pare proprio un predestinato. Come sottolinea Tuttosport, da mezza Europa si sono mossi talent scout e dirigenti per visionarlo e provare a prenderlo e negli ultimi mesi si è affacciato dalle parti di Cremona soprattutto il Bayern Monaco, che è rimasto letteralmente stregato dal suo mancino. E la Juventus?Il club bianconero si è fatto ammaliare dalla sua qualità e sta provando ad accelerare per accaparrarselo in estate. Avviati i contatti con l’agente Paolo Scotti per prendere la pole nella corsa al trequartista, quel numero 10 che ha un futuro da top player. Diciassette anni ancora da compiere, ma una valutazione di almeno un paio di milioni di euro quella della Cremonese, che da lui è stata trascinata alla promozione in Primavera 1. Stroppa l’ha già portato più volte in panchina con la Prima Squadra e stasera nell’ultima di campionato prima dei Playoff potrebbe addirittura esordire in Serie B. Un gioiellino classe 2007 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della società grigiorossa, frantumando diversi record di precocità, che ora è in rampa di lancio e che la Juve vuole prendere e blindare prima di tutti.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.