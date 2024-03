? Staremo a vedere. Per l'olandese, si prospetta una sfida a distanza tra Torino e Oltre Manica, con risorse che in realtà si contrappongono con strategie diverse. Da una parte, le società britanniche possono offrire stipendi più consistenti grazie ai ricavi generati dai diritti televisivi, che sono circa sei volte superiori a quelli della Serie A., ma soprattutto può presentare al giocatore l'opportunità di far parte del progetto tecnico bianconero.Inoltre, potrebbe continuare a giocare in Italia, aumentando ulteriormente il proprio valore e guadagnando visibilità a livello europeo. Il direttore sportivo Giuntoli conosce bene i punti su cui puntare per cercare di convincere il giocatore a rimanere: il prestigio della Vecchia Signora non ha età, e inoltre può offrire la possibilità di partecipare al Mondiale per club. È importante notare che Manchester City e Chelsea, che rappresenteranno l'Inghilterra nel torneo, non sembrano interessate a Koopmeiners.