Juventus, la mossa per arrivare a Tonali

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus è sempre più in bilico. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, il centrocampista brasiliano potrebbe lasciare Torino già in estate. A infiammare le voci di addio è stato il suo recente sfogo sui social, interpretato da molti come un segnale di rottura definitiva con l’ambiente bianconero.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juventus starebbe valutando seriamente l’idea di sacrificare Douglas Luiz per rinnovare il centrocampo. Una delle ipotesi più concrete sarebbe quella di utilizzarlo come contropartita tecnica in un affare con il Newcastle, per arrivare a Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, attualmente ai margini in Inghilterra, rappresenterebbe un profilo ideale per il nuovo progetto bianconero.

Dalla Continassa filtra l’intenzione di chiudere l’operazione senza esborsi economici troppo elevati, e l’inserimento del cartellino di Douglas Luiz potrebbe sbloccare la trattativa. Resta ora da capire se il Newcastle sarà disposto ad accettare uno scambio diretto, ma i contatti tra le parti sono avviati.Il futuro del brasiliano è sempre più lontano da Torino: dopo un solo anno, la sua avventura juventina sembra già arrivata al capolinea.