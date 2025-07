Juventus, la mossa di Nico Gonzalez

2025 Getty Images

La Juventus è in trattativa con l’Al Ahli per la cessione di Nico González, esterno argentino classe 1998. Secondo Tuttosport, il giocatore ha autorizzato i suoi agenti a valutare l’offerta del club saudita, pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro.Arrivato nell’estate 2024 dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto, González è stato acquistato in via definitiva lo scorso marzo per un totale di circa 33 milioni di euro, bonus compresi. Tuttavia, il suo impatto in bianconero è stato limitato: solo 26 presenze e 3 gol nell’ultima stagione, spesso relegato in panchina a causa delle scelte tattiche di Igor Tudor, che ha preferito Conceição nel suo 3-4-2-1.

Per González, il trasferimento all’Al Ahli rappresenterebbe una chance di rilancio in un campionato in crescita. Per i bianconeri, invece, sarebbe l’occasione per liberare risorse da reinvestire sul mercato. La trattativa è ancora in corso e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.