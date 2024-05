Il piano di Cristianoper Federicoè ormai chiaro: un rinnovo contrattuale fino al 2026, che servirà a dare maggiore forza alla Juventus sul mercato. La prossima settimana - come riporta calciomercato.com -, è previsto un nuovo incontro tra il direttore sportivo bianconero e l'entourage di Chiesa per discutere i dettagli. La società è determinata a mantenere Chiesa, cercando di soddisfare le sue richieste economiche senza superare i propri parametri finanziari. Questo rinnovo ponte non solo garantirà stabilità a Chiesa, ma permetterà anche alla Juventus di avere maggiore margine di manovra nelle future operazioni di mercato, rafforzando così la propria posizione negoziale.