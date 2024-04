Quanti aumenti di capitale ci sono stati?



della è stato completato , portando nelle casse del club una somma di 200 milioni di euro. Questa operazione è stata finalizzata ieri, quando il 2,4% di azioni di nuova emissione, corrispondente a 6.119.436 diritti di opzione non esercitati, è stato sottoscritto.Il restante 97,6% era già stato sottoscritto dagli azionisti., l'azionista di maggioranza della Juve, aveva precedentemente garantito di coprire eventuali quote non sottoscritte, ma non è stato necessario intervenire in questo caso.Questo è il terzo aumento di capitale della Juventus in poco più di quattro anni,Questa mossa è stata considerata necessaria per rafforzare le finanze del club, specialmente considerando l'assenza dalla Champions League nella stagione 2023-24.In una nota ufficiale del club si legge: "La Juventus Football Club S.p.A. rende noto che, a seguito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 23 novembre 2023 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2024 risulta integralmente sottoscritto per n. 126.373.938 azioni, per un controvalore complessivo di euro 199.923.569,92. Tale risultato conferma nuovamente il pieno supporto da parte del mercato nei confronti della Società nel contesto dell'offerta".