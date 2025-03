Juventus, la mossa di Cristiano Giuntoli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,ha iniziato una serie di colloqui individuali con i giocatori attualmente presenti alla Continassa, in attesa della cena di squadra. L’allenatore bianconero punta a instaurare un rapporto diretto con i suoi uomini chiave per trasmettere le sue idee e creare il giusto spirito di squadra.Tra i primi a essere coinvolti c’è Manuel Locatelli, uno dei fedelissimi di Motta, insieme a Khephren Thuram, Michele Di Gregorio, Weston McKennie e Nico Gonzalez. Al centrocampista italiano, che veste anche la fascia da capitano, verrà richiesto massimo impegno, non solo in campo ma anche nel ruolo di leader all’interno dello spogliatoio.

Anche la dirigenza, con Cristianoin prima linea, sta seguendo la stessa strategia, portando avanti incontri individuali con alcuni giocatori per ribadire l’importanza della coesione del gruppo. L’obiettivo è ricreare un ambiente positivo e motivato, elemento fondamentale per affrontare al meglio la nuova stagione.